Esercito: ufficiale europeo di alto rango in visita in Svizzera

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Oggi e domani il presidente del Comitato militare dell’Unione europea, generale Robert Brieger, si troverà in Svizzera in visita ufficiale presso l’Esercito, accolto dal capo delle forze armate elvetiche Thomas Süssli.

Si parlerà soprattutto della cooperazione con Bruxelles.

Durante la due giorni – si legge in un comunicato odierno dell’Aggruppamento Difesa – verranno prese in esame la situazione in Ucraina e le conseguenze della guerra in Europa. Come detto, si discuterà della cooperazione fra Svizzera e Unione europea per quel che riguarda l’esercito. Prevista anche una visita alle truppe al Comando forze speciali.

Si parlerà però anche del promovimento della pace e del contributo elvetico agli sforzi dell’Ue per il mantenimento della pace in Bosnia ed Erzegovina, che si protrae dal 2004.

Brieger incontrerà pure il segretario di Stato della politica di sicurezza Markus Mäder per discutere di sicurezza e cooperazione in tale ambito.