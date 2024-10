Esercito invia 27’000 SMS nella notte, alcuni per errore

(Keystone-ATS) Circa 27.000 militi hanno ricevuto un SMS dall’Esercito svizzero ieri di questo tenore: “Avete ricevuto un nuovo messaggio su www.portal-armee.ch. Cordiali saluti, il vostro esercito”. Tra questi anche persone che lo hanno ricevuto per errore.

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), su richiesta dell’agenzia di stampa Keystone-ATS, ha confermato l’incidente, riportato dal portale di notizie online Watson.

L’esercito non sa quante persone abbiano ricevuto l’SMS per errore. I militi che hanno ricevuto il messaggio per sbaglio sono ancora registrati nel Service Manager/Portal Armee. Possono ignorare l’SMS, poiché non è necessario prendere provvedimenti. L’esercito si scusa con le persone interessate per il disagio causato.