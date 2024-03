Esercito Usa, distrutti sette missili e tre droni in Yemen

1 minuto

(Keystone-ATS) Le forze armate del Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) hanno distrutto per autodifesa sette missili antinave, tre veicoli aerei senza pilota e tre depositi di stoccaggio di armi in aree dello Yemen controllate dagli Houthi.

È quanto il Comando ha comunicato in un post su X. “Queste armi – si legge – rappresentavano una minaccia imminente per le navi mercantili e le navi della marina americana nella regione. Queste azioni sono intraprese per proteggere la libertà di navigazione e rendere le acque internazionali più sicure per la Marina americana e le navi mercantili”.