Esplosione all’Aja, sale a cinque il bilancio dei morti

È salito ad almeno 5 morti accertati e 5 feriti, di cui due gravi, il bilancio provvisorio delle vittime dell'esplosione che ha fatto crollare una palazzina residenziale di tre piani nella capitale olandese l'Aja, dove si continua a scavare per il secondo giorno.

(Keystone-ATS) Non è ancora chiaro quanti siano i dispersi, rimasti sepolti sotto le macerie di ben cinque appartamenti. Oltre al quinto cadavere estratto dalle macerie durante la notte, circa 12 ore dopo l’esplosione sulla quale si sta ancora indagando, ci sono anche 5 feriti, 4 dei quali sono ricoverati in ospedale, 2 di loro in gravi condizioni, e uno medicato sul posto in ambulanza.

La polizia ha fatto appello ai testimoni perché si facciano avanti dopo la segnalazione di un’auto allontanatasi in velocità dal luogo alle 06.15 subito dopo l’esplosione.