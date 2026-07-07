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Esplosioni a Damasco dove è in corso la visita di Macron

Keystone-SDA

Alcuni ordigni esplosivi sono detonati a Damasco vicino all'hotel dove avrebbe alloggiato il presidente francese Emmanuel Macron: lo riferisce una fonte della sicurezza, citata dai media internazionali.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Le strade sono state bloccate e sono state attuate misure di sicurezza in seguito all’esplosione.

Alcuni testimoni hanno visto del fumo salire da una zona vicina all’hotel nel quale ha trascorso la notte il presidente francese, nel centro di Damasco.

Macron si trova a colloquio con il presidente siriano, Ahmed al Sharaa, ed ha lasciato questa mattina l’hotel Four Season di Damasco prima che si udissero le esplosioni nella zona. Lo hanno constatato giornalisti francesi sul posto. Fonti dell’Eliseo, intanto, confermano che “il presidente è al sicuro” e che “il programma della visita continua”.

Macron è il primo importante leader dell’UE a visitare Damasco dopo la caduta del presidente siriano Bashar al-Assad.

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