Esportazioni di orologi in calo, è la prima volta da oltre due anni

1 minuto

(Keystone-ATS) Le vendite di orologi svizzeri all’estero hanno subito un calo in febbraio, per la prima volta dopo oltre due anni di continua crescita.

Stando ai dati diffusi oggi dalla Federazione dell’industria orologiera (FH), nel secondo mese del 2024 le esportazioni si sono attestate a 2,2 miliardi di franchi, in flessione del 3,8% rispetto allo stesso periodo del 2023. In termini di numero i segnatempo smerciati hanno presentato un arretramento ancora più marcato, pari al 5,2% (a 1,2 milioni).

A livello di singoli mercati, dominano gli Stati Uniti (+5,5% a 365 milioni di franchi), il principale sbocco del made in Switzerland. Al secondo posto figura la Cina continentale (-25,4% a 190 milioni), seguita da Hong Kong (-19,0% a 173 milioni), Giappone (+5,6% a 156 milioni), Singapore (+3,3% a 148 milioni) e Regno Unito (-2,1% a 132 milioni). Insieme questi sei mercati rappresentano il 54% delle vendite oltre frontiera.

Con accenti diversi si presenta l’andamento delle esportazioni in relazione ai segmenti di prezzo. Gli orologi di meno di 200 franchi hanno mostrato un decremento dello 0,4% in termini di valore, la gamma 200-500 una flessione del 4,0%, il comparto 500-3000 segna -14,0%, mentre per la fascia oltre 3000 franchi si osserva un -1,8%.