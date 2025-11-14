Euro crolla al minimo storico sul franco: tocca 0,9186

Keystone-SDA

L'euro ha segnato stamane un nuovo record negativo contro il franco svizzero. La moneta unica è scivolata fino a 0,9186 franchi. Secondo gli operatori, pesano le persistenti incertezze congiunturali e l'incognita sul futuro dei tassi della Fed.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il franco resta sotto pressione al rialzo come bene rifugio. Anche se lo shutdown USA è finito, i dati chiave su occupazione e inflazione non sono stati pubblicati: agli investitori e alla Fed mancano le informazioni necessarie per orientare la politica monetaria. Aumenta anche il nervosismo sui mercati per le valutazioni elevate dei titoli tech. Si moltiplicano le voci che preannunciano una correzione più forte.

Per il momento, segnala un operatore, non vi è traccia di interventi della Banca Nazionale Svizzera (BNS) sul mercato, ma la pressione per riportare i tassi in territorio negativo cresce ogni giorno.

Dopo una breve pausa tra aprile e giugno, il franco è tornato ad apprezzarsi con forza da inizio agosto. Gli investitori, preoccupati per dazi e tensioni geopolitiche, cercano sicurezza. Anche l’oro punta di nuovo al record dopo una fase di debolezza. Già a fine marzo e inizio aprile il franco aveva beneficiato di un forte afflusso, quando il presidente USA Donald Trump aveva dichiarato il “Liberation Day” dando il via alla guerra dei dazi.

Poco dopo l’apertura della borsa, l’euro ha toccato il minimo storico di 0,9186 franchi, se non si contano le fluttuazioni del 15 gennaio 2015. Allora, la Banca nazionale svizzera (BNS) aveva tolto il tasso minimo di cambio dell’euro di 1,20 franchi, causando forti oscillazioni dei tassi di cambio. Nel corso della mattinata l’euro si è leggermente ripreso, superando quota 0,92 franchi poco prima di mezzogiorno. Il dollaro USA, dal canto suo, ha perso terreno da inizio mese e viaggia a circa 0,792 franchi, ben sotto la soglia degli 0,80 franchi.