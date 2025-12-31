The Swiss voice in the world since 1935
Eurostar, ‘riprendono tutti i servizi, ma possibili ritardi’

Keystone-SDA

La compagnia ferroviaria Eurostar ha annunciato stamattina la ripresa del servizio tra Londra e il continente, dopo che un problema tecnico ieri ha interrotto le operazioni per diverse ore, ma ha avvertito di possibili disagi.

(Keystone-ATS) “Prevediamo di attivare tutti i nostri servizi oggi, ma a causa dell’impatto in corso potrebbero verificarsi ritardi e cancellazioni dell’ultimo minuto”, si legge sul sito web ufficiale di Eurostar.

