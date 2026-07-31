Eurostat, cresce l’inflazione nell’eurozona, al 2,9% a luglio
L'inflazione annua dell'area euro sarà del 2,9% a luglio 2026, in aumento rispetto al 2,8% di giugno, secondo una stima flash di Eurostat.
(Keystone-ATS) Guardando ai principali componenti dell’inflazione dell’area euro, l’energia dovrebbe avere il tasso annuo più alto a luglio (10,0%, rispetto all’8,5% di giugno), seguita dai servizi (3,3%, rispetto al 3,2% di giugno), cibo, alcol e tabacco (1,2%, rispetto all’1,5% di giugno) e beni industriali non energetici (0,9%, rispetto allo 0,7% di giugno).