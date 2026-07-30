Eurostat: Pil in crescita dello 0,4% nell’eurozona, +1% sul 2025

Keystone-SDA

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Nel secondo trimestre del 2026, secondo una stima preliminare pubblicata da Eurostat, il Pil destagionalizzato è aumentato dello 0,4% nell'area dell'euro e dello 0,5% nell'Ue rispetto al trimestre precedente.

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(Keystone-ATS) Nel primo trimestre del 2026, il Pil era rimasto stabile nell’area dell’euro ed era aumentato dello 0,1% nell’Ue.

Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, nel secondo trimestre del 2026 il Pil è aumentato dell’1,0% nell’area dell’euro e dell’1,2% nell’Ue, dopo un +0,5% nell’area dell’euro e un +0,8% nell’Ue nel trimestre precedente.