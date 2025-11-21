The Swiss voice in the world since 1935
Eurovision: dopo caso Israele si vuol cambiare sistema di voto

Keystone-SDA

Gli organizzatori dell'Eurovision Song Contest hanno dichiarato di voler modificare le regole di voto per rafforzare "fiducia e trasparenza", a seguito delle controversie suscitate negli ultimi anni dal massiccio sostegno pubblico ai candidati israeliani.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Stiamo adottando misure chiare e decisive per garantire che il concorso rimanga una celebrazione della musica e dell’unità.

Il concorso dovrebbe rimanere uno spazio neutrale e non deve essere strumentalizzato”, ha dichiarato Martin Green, direttore dell’Eurovision Song Contest presso l’Unione Europea di Radiodiffusione (Ebu).

