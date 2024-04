Eurovision: Nemo al centro dell’attenzione

1 minuto

(Keystone-ATS) Il musicista biennese Nemo si felicita della sua prossima apparizione all’Eurovision Song Contest (ESC). “Sono emozionato di tutto ciò che sta per accadere”, ha detto a Keystone-ATS a margine di un’esibizione all’ambasciata di Svezia, Paese ospitante dell’evento.

L’ambasciata svedese e quella britannica hanno infatti invitato Nemo per celebrare l’ESC e anche il 50esimo anniversario della vittoria degli ABBA.

La preparazione al concorso canoro è però intensa. “La pressione c’è, è costante”, ha detto l’artista svizzero, che si sente nel vortice dell’avvenimento. “È come venire gettati nell’acqua fredda”, ha proseguito. Il tutto è gestibile grazie al sostegno di amici e famiglia.

Nemo parteciperò per la Svizzera all’ESC che si svolge in maggio nella città svedese di Malmö. Gli esperti valutano la sua canzone “The Code” ben piazzata per una vittoria. Lo stesso rapper però afferma di non badare molto a tali pronostici.