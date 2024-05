Eurovisione: Nemo è in finale

(Keystone-ATS) Nemo si è qualificato ieri sera a Malmö (Svezia) per la finale – prevista domani sera – del 68° Eurovision Song Contest con la sua canzone “The Code”. Il brano, composto dallo stesso Nemo, è una miscela di rap, drum’n’bass e opera.

Nemo, emerso come talento rap nella Svizzera tedesca nel 2016, ha ottenuto una serie di successi negli ultimi anni. A 18 anni ha vinto ben quattro Swiss Music Awards in una notte. Dal 2020 scrive e produce per altri musicisti e pubblica canzoni in inglese.