Eurovisione: Svizzera vince con Nemo, contestato Israele

(Keystone-ATS) La Svizzera ha vinto ieri sera a Malmö, in Svezia, l’Eurovision Song Contest con Nemo, che si è imposto sugli altri concorrenti. È la terza volta nella storia del concorso che la Svizzera vince, dopo l’argoviese Lys Assia (1956) e Céline Dion del Quebec nel 1988.

Il cantante di Bienne con “The Code” ha totalizzato 591 punti, precedendo il rappresentante della Croazia, al secondo posto con 547 punti, l’Ucraina al terzo e Israele al quinto. L’italiana Angelina Mango si è piazzata settima con il brano “La Noia”, vincitore di Sanremo.

“Spero che questo concorso possa continuare a incoraggiare la pace e la dignità di tutti”, ha dichiarato un emozionato Nemo ritirando il premio. Il cantante ha portato sul palco della Malmo Area anche una bandiera con i colori giallo, bianco, viola e nero, ovvero la bandiera non binaria, che rappresenta le persone di genere non binario, in cui l’artista si riconosce. Anche dal punto di vista musicale, il brano, scritto in inglese, è molto vario, con elementi di rap, drum and bass e opera.

Per un Paese come la Svizzera, avere un titolo che incorpora la non-binarietà non è cosa da poco”, ha dichiarato Nemo alla conferenza stampa che ha seguito il concorso, sottolineando che attualmente in Svizzera non esiste un terzo pronome ufficiale e chiedendo una migliore rappresentazione della comunità non-binaria in politica.

Terzo titolo

Con la vittoria di quest’anno, Nemo ha dato alla Svizzera – che non vinceva da più di trent’anni – il suo terzo titolo: l’argoviese Lys Assia lo aveva vinto nel 1956, seguita da Céline Dion nel 1988. Si tratta di un premio molto speciale per il Paese”, ha detto Nemo, “perché non è sempre facile per gli artisti di questo Paese farsi conoscere al di fuori dei suoi confini”.

L’artista ha ricevuto le congratulazioni di numerose personalità politiche, tra cui la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider, che ha commentato su X: “Questa vittoria è il riconoscimento delle molteplici doti e della personalità di questo talento musicale.

L’anno prossimo la Svizzera ospiterà l’Eurovision, come di consueto. Le città di Zurigo, Berna, Ginevra e Basilea sono state indicate come possibili sedi dell’evento.

Clima teso

L’edizione 2024 di Eurovision ha visto sfidarsi in finale venticinque Paesi, dopo che nel pomeriggio era stata decisa l’esclusione dell’artista olandese Joost Klein, per una denuncia presentata da una donna del team di produzione.

Un’edizione che è stata segnata da polemiche, in particolare per la partecipazione di Israele nel bel mezzo della guerra nella Striscia di Gaza. Nei giorni scorsi per le strade della città ci sono state diverse manifestazioni, ma i riflessi di ciò che sta succedendo in Israele e a Gaza si sono fatti sentire anche stasera durante la finale.

Eden Golan, l’artista che ha rappresentato Israele, è stata pesantemente fischiata dal pubblico in sala, come già successo nella semifinale, così come la giuria al momento delle votazioni, mentre all’esterno dell’arena manifestanti filo-palestinesi, tra questi anche Greta Thunberg con la kefiah al collo, hanno tentato di avvicinarsi con un corteo non autorizzato. Sono stati fermati e allontanati dalla polizia, che ha poi creato un cordone di sicurezza a 200 metri dagli ingressi dell’edificio per impedire nuovamente l’avvicinarsi dei manifestanti e per garantire il deflusso a fine serata.

Ma un altro conflitto è stato ricordato durante la serata: quello tra Ucraina e Russia. È stato il duo formato dalla rapper Alyona Alyona e da Jerry Heil, in rappresentanza di Kiev, a chiedere “Unità per il mondo. Pace e libertà per l’Ucraina”.