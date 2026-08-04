Ex comandante militare Zaluzhny, Ucraina non entrerà mai nella NATO

Keystone-SDA

Condividi

L'Ucraina "non aderirà mai" alla NATO. A dire basta alle illusioni - e lanciare al contempo un apparente messaggio politico - è Valery Zaluzhny, ex comandante militare delle forze di Kiev.

1 minuto

(Keystone-ATS) Esaltato come “eroe di guerra” in patria nelle prime fasi del conflitto con la Russia, Zaluzhny venne silurato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky all’apice della popolarità e poi “esiliato” a Londra come ambasciatore nel Regno Unito.

“Conosco la NATO davvero bene, ho lavorato personalmente per quasi 12 anni – ha detto Zaluzhny in una riunione di ambasciatori ucraini svoltasi a Kiev, secondo quanto riportano il Guardian e altri media britannici – per assicurare che noi potessimo conseguire gli standard militari” dell’Alleanza Atlantica.

“Ogni anno ho ascoltato favole su come e quando entreremo nella NATO. Ma, sfortunatamente, non vi aderiremo mai”, ha proseguito Zaluzhny, che di recente ha comunicato la sua volontà di candidarsi alle future elezioni presidenziali in Ucraina.

“È impossibile unirsi a un’organizzazione ispirata alle dottrine della Seconda Guerra Mondiale dato il livello raggiunto di evoluzione dalle nostre forze armate” in oltre quattro anno di durissimo conflitto con Mosca, ha poi tagliato corto l’ex comandante militare, accennando a una qualche spiegazione tecnica.

Parole, sottolinea il Guardian, riprese con evidenza da siti d’informazione ucraini come la Evropeiska Pravda.