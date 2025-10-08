The Swiss voice in the world since 1935
Ex direttore dell’Fbi Comey si dichiara non colpevole

Keystone-SDA

L'ex direttore dell'Fbi James Comey si è dichiarato "non colpevole" durante l'udienza preliminare presso il tribunale federale di Alexandria, in Virginia. I suoi avvocati hanno anche richiesto un processo con giuria.

(Keystone-ATS) Il giudice Michael S. Nachmanoff, nell’udienza preliminare, ha deciso che Comey resta libero in attesa del processo il cui avvio è stato fissato al 5 gennaio 2026.

L’accusa sostiene che l’ex direttore dell’Fbi abbia rilasciato una falsa dichiarazione alla commissione Giustizia del Senato il 30 settembre 2020, negando di aver autorizzato un suo collaboratore a passare notizie ai media e di aver ostacolato un procedimento congressuale.

