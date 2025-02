Ex giudice federale Erhard Schweri si è spento all’età di 103 anni

Keystone-SDA

L'ex giudice federale Erhard Schweri si è spento il 2 febbraio 2025 scorso all'età di 103 anni. Stando all'annuncio funebre pubblicato oggi dalla "Neue Zürcher Zeitung" Schweri è deceduto serenamente in presenza della sua famiglia.

1 minuto

(Keystone-ATS) In un altro annuncio mortuario, la giustizia zurighese ha reso omaggio alla carriera di Schweri. Questa è iniziata nel 1952 come uditore e cancelliere presso il Tribunale distrettuale di Zurigo e poi presso il Tribunale cantonale zurighese, dove è stato eletto 1959. In seguito, nel 1968, è passato al Tribunale federale, che ha presieduto nel 1987 e nel 1988. La giustizia zurighese lo ha definito un “ex collega impegnato e molto stimato” e lo ha ringraziato per i molti anni di impegno e responsabilità a favore dei tribunali civili e penali di Zurigo.

Il rapporto Schweri su una vicenda di corruzione nel Canton Zurigo negli anni ’90 lo ha portato per un certo periodo alla ribalta dei media. L’indagine era stata commissionata nell’ambito del dibattito politico su una Commissione parlamentare d’inchiesta (CPI).