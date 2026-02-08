Exit poll Giappone, partito della premier verso maggioranza Camera

Secondo gli exit poll di Kyodo News, il Partito Liberal Democratico giapponese, guidato dalla premier Sanae Takaichi, è destinato a ottenere la maggioranza alla Camera dei Rappresentanti nelle elezioni di oggi.

(Keystone-ATS) La leader del Partito Liberal-democratico (Ldp), divenuta a ottobre la prima donna a guidare il governo nipponico, è decisa a legare il proprio futuro politico all’esito del voto: si dimetterà immediatamente se la coalizione di governo formata con il Partito dell’Innovazione (Ishin) non dovesse conquistare la maggioranza nella Camera dei Rappresentanti.

Oltre 1.300 candidati si contendono i 465 seggi dell’aula più influente del Parlamento, in un clima reso difficile dal maltempo, con nevicate intense anche sulla capitale Tokyo nelle prime ore del mattino, che rischiano di contenere l’affluenza al voto.

Un rischio calcolato da Takaichi, dicono gli analisti, che punta sul consenso personale, vicino al 70%, per superare i limiti strutturali della coalizione, finora sostenuta in Parlamento solo grazie a candidati indipendenti, con 233 seggi su 465 disponibili, e dopo lo scioglimento della storica alleanza ultra ventennale con la forza centrista Komeito.

Due i fattori che dominano l’agenda politica: il costo della vita, con tutti i principali partiti che promettono sgravi fiscali sui beni alimentari nonostante i timori per la sostenibilità del debito pubblico, e la sicurezza nazionale. La premier, nota per le posizioni ferme sulla difesa, ha fatto del tema – in particolare i rapporti legati a Taiwan e alla Cina – un pilastro della sua campagna, promettendo un potenziamento delle capacità militari in un contesto geopolitico sempre più teso, anche in virtù dell’avvicinamento di Takaichi all’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump, che nei giorni scorsi ha apertamente sostenuto la premier 64enne.

L’opposizione centrista, riunita nell’Alleanza riformista nata dall’unione tra il Partito democratico costituzionale e il Komeito, cerca di presentarsi come alternativa credibile in un panorama politico percepito sempre più orientato a destra. In questo contesto il partito anti immigrazione Sanseito dovrebbe aumentare la sua presenza in Parlamento dai 3 ai 15 seggi.