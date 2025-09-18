Export di oro verso gli Usa torna normale dopo il picco di luglio

Le tanto discusse esportazioni di oro dalla Svizzera verso gli Stati Uniti sono tornate a livelli normali nel mese di agosto, dopo che in luglio avevano registrato un'impennata.

(Keystone-ATS) Si è passati dalle 54 tonnellate del settimo mese, per un valore di 4,7 miliardi di franchi, alle quasi 3 tonnellate del mese scorso, per un ammontare di 240 milioni.

Il numeri elevati registrati in luglio e in parte anche nei mesi precedenti erano legati al presidente americano Donald Trump: l’arrivo del nuovo inquilino della Casa Bianca ha portato a una domanda di oro molto forte negli Stati Uniti, a causa della crescente incertezza, e tale flusso ha dovuto per lo più fare una deviazione attraverso la Svizzera. Questo perché nella Confederazione hanno sede diverse grandi raffinerie che rifondono lingotti di varie dimensioni: la repubblica dei 26 cantoni è praticamente un hub per il commercio dell’oro.

In luglio potrebbero inoltre aver giocato un ruolo gli effetti di anticipazione, poiché all’epoca vi era grande incertezza su possibili futuri dazi doganali sull’oro. Trump ha poi dichiarato in agosto che il metallo prezioso non sarebbe stato soggetto a barriere doganali, contrariamente ad altre merci elvetiche, che come noto devono sottostare a tariffe del 39%.

Dall’inizio dell’anno le esportazioni di oro dalla Svizzera verso gli Stati Uniti ammontano a quasi 537 tonnellate, per un valore di che supera i 44 miliardi di franchi. L’export di metalli preziosi aumenta notevolmente il surplus della bilancia commerciale della Confederazione nei confronti degli Stati Uniti, un fattore che è alla base della decisione di Trump di applicare dazi del 39%.

Va anche segnalato che le esportazioni di oro non vengono inserite nei totali delle tabelle periodiche che l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) pubblica a ritmo mensile. I dati complessivi resi noti escludono il commercio di oro e altri metalli preziosi, così come il commercio di pietre preziose e semipreziose, oggetti d’arte e antiquariato.