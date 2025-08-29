The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

F-16 polacco si schianta nelle prove per uno show, morto pilota

Keystone-SDA

Un caccia F-16 dell'aeronautica militare polacca si è schiantato ieri durante le prove per l'AirSHOW Radom 2025, uccidendo il pilota. L'aereo ha colpito la pista, causando danni significativi e innescando una palla di fuoco visibile ai presenti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il portavoce del governo Adam Szlapka ha confermato la morte sui social media. L’agenzia di stampa polacca Pap ha riferito che l’aereo apparteneva all’Aeronautica Militare polacca. “Tragedia a Radom, durante i preparativi per l’AirShow, un aereo F-16 si è schiantato. Purtroppo, il pilota è morto”, ha scritto Szlapka.

L’incidente è avvenuto pochi giorni prima di una delle più grandi fiere aeronautiche dell’Europa centrale, che avrebbe dovuto attirare circa 180.000 persone.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
33 Mi piace
22 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
17 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Pauline Turuban

Siete già immigrati in Svizzera? Quali sono state le vostre esperienze?

Quali sono state le circostanze della vostra immigrazione in Svizzera? Cosa ha motivato la vostra decisione di restare o di ripartire?

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
66 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR