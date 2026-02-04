Facebook compie 22 anni, gli auguri di Mark Zuckerberg

Keystone-SDA

Facebook compie 22 anni e Mark Zuckerberg ricorda la ricorrenza postando l'interfaccia originale del social network che all'inizio si chiamava "thefacebook", accompagnato da "Happy Birthday".

1 minuto

(Keystone-ATS) Il 4 febbraio 2004 Zuckerberg, studente ad Harvard, insieme ad un gruppo di amici lancia la rete sociale dedicata al mondo universitario. Si chiama The Facebook e da lì a poco si allargherà ad altre università americane per poi avere la diffusione mondiale che conosciamo. Una intuizione che ha aperto la strada alla valanga dei social media e ad una rivoluzione nella società, nel concetto di privacy, amicizia, informazione, politica, lavoro, con la nascita di nuove professioni all’insegna dei like.

Nell’ottobre 2021 Facebook – la società non l’app – ha cambiato nome in Meta per abbracciare il metaverso e una nuova vita. L’ecosistema di Meta ora comprende Messenger lanciata nel 2011, Instagram comprata nel 2012 e WhatsApp nel 2014. E dal 2023 anche Threads, l’anti X. La società ha investito inoltre nel settore dell’intelligenza artificiale e degli occhiali smart.

Un impero economico che continua a crescere: nell’ultima trimestrale Meta ha registrato ricavi per 59,8 miliardi di dollari, superando le stime degli analisti.