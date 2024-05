Famiglie delle vittime di Uvalde fanno causa a Meta e Activision

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) A due anni dalla strage nella scuola elementare di Uvalde, in Texas, le famiglie di 19 vittime hanno annunciato nuove azioni legali contro tre società statunitense: Meta, Activision e Daniel Defense. Lo riportano i media americani.

Le famiglie accusano Activision, azienda produttrice di svariati videogiochi come ad esempio la famosa serie “Call of Duty”, oltre che la nota impresa proprietaria di reti sociali quali Instagram e Facebook. La terza società citata in giudizio – Daniel Defense – produce armi da fuoco, tra cui il fucile d’assalto usato per la strage avvenuta il 24 maggio 2022.

I famigliari delle vittime accusano le tre ditte di avere creato contenuti che promuovono combattimenti, violenza con le armi e uccisioni, attraverso i quali si sarebbe addestrato l’adolescente che ha massacrato 19 bambini e due insegnanti della scuola.

Ieri, lo stesso gruppo di famiglie ha intentato una causa da 500 milioni di dollari contro funzionari e agenti della polizia di stato del Texas che attesero più di un’ora per affrontare il killer.