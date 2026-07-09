Fanno il bagno in una fontana di Roma, multati per 3’300 euro
Hanno fatto il bagno all'alba in una fontana monumentale nel centro di Roma. Per questo sei turisti sono stati fermati e multati per un totale di 3'300 euro (3'045 franchi al cambio attuale) dai vigili urbani.
(Keystone-ATS) I sei si sono immersi nella vasca della Fontana di Piazza Sant’Andrea della Valle, vicino a Piazza Navona. L’episodio – rende noto la polizia della capitale italiana – è avvenuto intorno alle 5:00 di questa mattina.
Sono stati fermati due australiani di 19 anni, due statunitensi di 18 anni, un cittadino di Dubai di 43 anni e una cittadina italiana di 27 anni.
Per ciascuno è stata contestata la sanzione amministrativa di 450 euro per essersi immersi nella fontana monumentale, cui si è aggiunto l’ordine di allontanamento dall’area, con un’ulteriore sanzione di 100 euro. Il valore complessivo delle sanzioni ammonta così quindi a 3’300 euro.