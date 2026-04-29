Fao: “in Libano oltre un milione di persone a rischio fame”

Keystone-SDA

Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, 1,2 milioni di persone in Libano - quasi un quarto della popolazione del paese - rischia di soffrire la fame a causa della guerra con l'Iran.

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(Keystone-ATS) Lo studio congiunto della Fao e del ministero dell’agricoltura libanese segnala un rapido deterioramento della sicurezza alimentare, causato da “conflitti, sfollamenti e pressioni economiche.

Stando a quanto riportato, l’approvvigionamento di cibo in Libano rimane vulnerabile agli shock e, in assenza di assistenza umanitaria o di miglioramenti economici, è probabile che la situazione peggiori nei prossimi mesi.