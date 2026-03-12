The Swiss voice in the world since 1935
Farmaci anti obesità: si riprende in 1 anno il 60% del peso, studio

Keystone-SDA

Il dimagrimento ottenuto prendendo i farmaci anti obesità della classe degli agonisti del recettore Glp-1 - di cui fa parte la categoria più nota dei semaglutide come Ozempic- non dura a lungo una volta sospesa la terapia.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Una nuova vasta analisi sui dati emersi da ben 48 studi sugli effetti a medio termine di questi prodotti ha osservato, tra i pazienti che avevano interrotto il trattamento, una ripresa del 60% dei chili che erano stati eliminati.

Il nuovo aumento di peso in genere avviene entro 1 anno dalla fine della terapia.

Il rapporto di un team di ricercatori dell’università di Cambridge pubblicato sul Journal ‘eClinicalMedicine’, ha inoltre messo a punto proiezioni statistiche sugli effetti a più lungo termine della sospensione delle cure con i farmaci contro l’obesità: secondo gli studiosi, nel tempo i pazienti hanno alte probabilità di riacquistare addirittura il 75% del peso inizialmente eliminato.

I farmaci studiati includono Ozempic, Wegovy, Rybelsus e tirzepatide. Alcuni esperti osservano però che l’uso di questi medicinali appare capace di mantenere una diminuzione di almeno il 5% del peso iniziale dei pazienti. Una percentuale comunque significativa.

