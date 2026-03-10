Farmaci dimagranti: opportunità per il cioccolato, non una minaccia

Keystone-SDA

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare il boom dei farmaci dimagranti negli Stati Uniti non sta danneggiando il mercato del cioccolato: per il settore premium l'evoluzione in atto potrebbe anzi rivelarsi un'opportunità.

(Keystone-ATS) Lo rivela uno studio presentato oggi da Lindt & Sprüngli, che vede nei nuovi consumatori un target di grande valore.

Il CEO Adalbert Lechner ha illustrato i dati nel corso di una conferenza stampa tenutasi oggi a Kilchberg (ZH), a margine della presentazione dei bilanci 2025 del gruppo. L’analisi, condotta dall’istituto di ricerche di mercato Circana, mostra come gli utilizzatori dei cosiddetti farmaci GLP-1 – nati per curare il diabete, ma sempre più diffusi come trattamento dimagrante – modifichino le loro abitudini di acquisto in un modo che non appare scontato: nel febbraio 2026 il consumo di cioccolato premium è aumentato del 16,6% nelle famiglie che assumono tali medicamenti, rispetto a un incremento molto più contenuto, pari all’8,7%, nelle famiglie che non ne fanno uso. Complessivamente, il mercato del cioccolato è cresciuto del 6,5% nel primo segmento e del 4,1% nel secondo.

“Il risultato è sorprendente”, ha commentato Lechner. “Dimostra che i farmaci GLP-1 non rappresentano una minaccia per noi”. Attualmente le famiglie che assumono i medicinali in questione costituiscono circa il 15% del totale negli Usa, ma già generano il 17,5% del fatturato totale del cioccolato nel paese. Un dato che conferma il loro peso specifico crescente.

La spiegazione del fenomeno potrebbe essere legata al meccanismo d’azione dei farmaci stessi: sopprimendo l’appetito e inducendo un senso di sazietà più rapido, i consumatori tendono a mangiare meno, ma a cercare un’esperienza di gusto più intensa e appagante in ciò che consumano. In altre parole: si riducono le quantità, ma si sceglie una qualità superiore. Per un marchio come Lindt & Sprüngli, specializzato proprio nel segmento premium, questa dinamica rappresenta un’occasione da cogliere al volo.