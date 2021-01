Farmy triplica fatturato con il Covid, boom prodotti di prossimità

Quando la fattoria è a portata di un clic. sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 05 gennaio 2021 - 17:00

(Keystone-ATS)

Sempre più consumatori guardano al prodotto di prossimità e la crisi del coronavirus ha così generato un boom dei ricavi per Farmy, società specializzata nel servizio di consegna di alimentari regionali.

Nel 2020 il fatturato è quasi triplicato, salendo a 26 milioni di franchi, contro i 9,5 milioni dell'anno precedente.

Si è trattato del miglior anno della giovane storia aziendale, scrive l'impresa in un comunicato odierno. La pandemia ha fatto crescere la domanda e la ditta si è vista costretta ad aumentare fortemente anche l'organico, passato da 133 a 220 dipendenti.

L'idea di Farmy è permettere di accedere ai tipici prodotti di una fattoria - frutta, verdura, carne, latte, fiori, ecc. - senza doversi recare in campagna, bensì operando direttamente da uno smartphone o da un computer. La ditta ha sede a Zurigo ed è iscritta registro di commercio dal giugno 2014. Uno degli obiettivi che si è prefissa per il 2021 è espandersi ulteriormente in Romandia.