Fenaco, aumento dell'1% dei salari nel 2021

Aumenti in busta paga per i dipendenti di Fenaco: il gigante del commercio controllato dal settore agricolo che comprende marchi quali Volg, Landi, Ramseier e Agrola vedrà la massa salariale salire dell'1,0% nel 2021.

In previsione di un'inflazione negativa, il ritocco si traduce in una significativa progressione degli stipendi reali, di cui beneficerà in particolare chi ha remunerazioni più basse, informano in un comunicato odierno la cooperativa nonché i sindacati Unia e Syna.

Lo 0,3% dell'incremento sarà destinato a un aumento generale di 50 franchi per chi lavora nel segmento delle retribuzioni meno elevate, circa un terzo del personale complessivo. Lo 0,5% sarà messo a disposizione per incrementi individuali, mentre lo 0,2% sarà destinato ad adeguamenti strutturali, nel senso di aumenti straordinari nonché promozioni o cambi di posto di lavoro o di funzione nel corso dell'anno.

Un'altra novità riguarda il congedo di paternità: 15 giorni con retribuzione piena, 5 in più rispetto al minimo legale. Inoltre, insieme alle parti sociali è stato avviato un controllo della parità salariale tra donne e uomini. L'ultima analisi, in cui non sono state riscontrate discriminazioni salariali, risale al 2016.