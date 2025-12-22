The Swiss voice in the world since 1935
Ferrovia retica, misure di contenimento sulla linea del Bernina

Keystone-SDA

A causa dell'aumento del numero di passeggeri atteso per le festività natalizie sulla linea del Bernina, la Ferrovia Retica prevede di gestire in modo mirato l'accesso ai treni a Tirano e St. Moritz. Sono stati inoltre creati 600 nuovi posti in ciascuna direzione.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Queste misure sono necessarie per garantire la sicurezza sulla linea del Bernina, si legge in una nota odierna della Ferrovia retica. Il sistema di controllo degli accessi ha lo scopo di evitare che troppi viaggiatori si affollino sui treni.

Tra il 26 dicembre e il 5 gennaio, nelle due stazioni saranno quindi separati gli accessi per i viaggiatori con e senza prenotazione del posto. Per i turisti in arrivo è previsto un corridoio di uscita. Inoltre, la società ha creato 600 posti aggiuntivi in ciascuna direzione e ha ampliato l’offerta con un treno supplementare.

