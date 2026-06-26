Festa federale dello jodel al via a Basilea

Keystone-SDA

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La 32esima Festa federale dello jodel ha preso il via oggi a Basilea e si protrarrà fino domenica. Nonostante l'attuale ondata di calore, durante i tre giorni dell'evento gli organizzatori si attendono circa 200'000 visitatori.

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(Keystone-ATS) Il presidente del comitato organizzatore, Carlo Conti, ha dichiarato ufficialmente aperta la manifestazione. “Finalmente possiamo recuperare ciò che avevamo preparato per il 2020 e che avevamo dovuto annullare a causa della pandemia di coronavirus. Il fine settimana torrido non deve impedirci di celebrare questa festa”, ha affermato durante la cerimonia di apertura.

L’inaugurazione della festa – accompagnata dal passaggio della bandiera da Zugo, luogo in cui si è tenuta nel 2023 l’ultima manifestazione – si è svolta oggi pomeriggio nella Petersplatz. La bandiera dell’Associazione federale di jodel rimarrà a Basilea per i prossimi tre anni. Già durante la cerimonia di apertura sono iniziate le prime gare.

La Festa federale dello jodel si svolge quest’anno all’insegna del motto “Città e campagna insieme”.

La Festa federale dello jodel a Basilea – la 31esima – era in programma dal 26 al 28 giugno del 2020, ma a pochi mesi dall’evento era stata rinviata inizialmente di un anno a casa del coronavirus. Successivamente, poiché la situazione nel 2021 non si era evoluta come previsto, il comitato organizzatore aveva deciso di cancellare del tutto l’evento che si svolge ogni tre anni. Nel 2023, a sei anni dall’ultima edizione a Briga (VS), si era svolta, come detto a Zugo.