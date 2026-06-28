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Festa federale jodel: corteo attraversa Basilea sotto caldo torrido

Keystone-SDA

La 32esima Festa federale di jodel a Basilea si è conclusa oggi con un solenne corteo festivo. Le formazioni e gli spettatori presenti nel centro città hanno sfidato nel primo pomeriggio temperature superiori ai 35 gradi.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’inizio della sfilata conclusiva è avvenuto verso le 14.00 sulla Münsterplatz. Da lì, decine di formazioni hanno marciato, danzato e proseguito in linea retta fino al piazzale della fiera di Kleinbasel.

Secondo MeteoSvizzera, le temperature a Basilea oltrepassavano i 35 gradi e c’era poca ombra. All’inizio del corteo, il pubblico nella Freie Strasse, ad esempio, si era disposto su un solo lato, dove il sole non batteva direttamente, ha osservato sul posto un redattore dell’agenzia Keystone-ATS.

Ad aprire la sfilata vi sono stati diversi carri, tra cui quello di Eptingen (BL), da cui venivano distribuite bottiglie d’acqua e cappelli al pubblico. Anche la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider (PS) e i consiglieri di Stato di Basilea Città e Basilea Campagna hanno partecipato al corteo assieme a formazioni di jodel, di corno alpino e sbandieratori.

Oltre ai richiami degli jodel e ai suoni del corno alpino, a caratterizzare oggi il panorama sonoro sono stati i tamburi e i pifferi carnascialeschi nonché gli applausi del pubblico. La manifestazione che riunisce ogni tre anni migliaia di curiosi e appassionati costituisce una festa dedicata al folclore svizzero.

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