Festival della Natura dal 21 al 25 maggio in tutta la Svizzera

Keystone-SDA

Il Festival della Natura si svolgerà quest'anno dal 21 al 25 maggio. Lo scopo della manifestazione è non solo di mostrare le bellezze della natura, ma anche spiegare l'importanza per la qualità di vita, l'alimentazione e l'economia, secondo gli organizzatori.

2 minuti

(Keystone-ATS) L’edizione 2025, la nona per il Ticino, pone l’accento su questioni cruciali per la promozione della biodiversità: Biodiversità negli spazi urbani, Infrastruttura ecologica e Specie esotiche invasive.

Rappresentanti di organizzazioni per la protezione della natura e del turismo, aziende, autorità e privati contribuiscono alla manifestazione organizzando eventi vario genere, come escursioni, passeggiate o visite guidate. In Ticino sono in programma una quarantina di attività i varie località.

Il Festival della Natura è stato lanciato in Francia nel 2007 dalla rivista Terre Sauvage e dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. L’idea è stata “esportata” nel 2011 in Romandia e dal 2016 si è estesa prima alla Svizzera tedesca e poi al Ticino. Il Festival si tiene ogni anno nel mese di maggio in concomitanza con la Giornata internazionale della biodiversità, si legge sul sito della manifestazione.

L’Associazione Festival della Natura conta un centinaio di partner per ogni edizione: cantoni, parchi naturali regionali, associazioni nazionali e locali, musei, giardini botanici, circoli di scienze naturali e dal 2014 anche appassionati che hanno deciso di condividere, spiega il sito online della manifestazione.