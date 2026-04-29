FFS: André Wyss nuovo presidente cda

Keystone-SDA

André Wyss è stato eletto oggi presidente del consiglio di amministrazione delle FFS in occasione dell'assemblea generale. L'ex dirigente di Novartis e Implenia intende "continuare a sviluppare le FFS come spina dorsale moderna e sostenibile della Svizzera".

1 minuto

(Keystone-ATS) Membro da un anno del consiglio di amministrazione dell’ex regia federale, André Wyss succede a Monika Ribar, hanno comunicato oggi le FFS. Ribar, che ha trascorso 12 anni nel consiglio di amministrazione di cui 10 in qualità di presidente, ha dovuto lasciare il suo incarico a causa del limite della durata del suo mandato.

Wyss vanta un’esperienza di 40 anni nel settore della costruzione e dell’immobiliare, nonché nell’industria farmaceutica. Egli “attribuisce grande importanza alla stabilità e all’innovazione”, indica il comunicato.

Oltre al nuovo presidente del consiglio di amministrazione, sono stati nominati quattro nuovi membri nell’organo di sorveglianza delle FFS.