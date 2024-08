FFS: droni contro graffitari

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Da inizio luglio le FFS usano droni per lottare contro i graffitari. L’ex regia ha comunicato ieri sera a Keystone-ATS di aver ricevuto il via libera dall’Ufficio federale dell’aviazione civile (OFAC), confermando così quanto pubblicato dalla NZZ am Sonntag.

I droni possono volare fino a 30 metri di altezza e vengono usati unicamente nelle aree ferroviarie dove l’accesso è vietato alle persone non autorizzate. “Per ragioni tattiche” le FFS non hanno voluto specificare quanti droni sono operativi, né in quali luoghi. I danni causati da atti di vandalismo costano all’azienda diversi milioni di franchi all’anno.