FFS: nuovo mandato prestazioni per carri merci e altri tagli

Keystone-SDA

La Confederazione ha conferito alle FFS un mandato di prestazione per i treni composti da singoli carri merci di diversi clienti, con un finanziamento di 260 milioni di franchi per i prossimi quattro anni. Sono previsti anche nuovi tagli al personale.

(Keystone-ATS) Dopo la stipulazione dei relativi contratti, resa nota a fine novembre, la convenzione rappresenta una nuova tappa fondamentale nel riassetto del cosiddetto “traffico a carri isolati” (TCI), scrivono oggi in una nota le FFS.

Il TCI è un settore in forte deficit, attraverso il quale FFS Cargo ha registrato una perdita di 81 milioni di franchi nel 2024. La convenzione sulle prestazioni si basa sulla revisione della legge sul trasporto di merci (LTM), con cui nella primavera del 2025 il Parlamento ha deciso di finanziare il TCI per un periodo di tempo limitato a otto anni.

Trasferimento di personale e tagli

Stando alla nota, il nuovo modello di produzione del TCI e la revisione della rete di trasporto modificheranno il fabbisogno di personale e di locomotive. Visto che le FFS devono impiegare il personale nelle sedi in cui vi sono merci da trasportare, vi saranno trasferimenti.

I posti di lavoro non più necessari saranno tagliati in modo socialmente responsabile, come già comunicato nei mesi scorsi. Le FFS hanno un contratto collettivo di lavoro (CCL) a cui si attengono sempre scrupolosamente. Nella primavera del 2026 le FFS potranno fornire informazioni più concrete.

Lo scorso maggio FFS Cargo aveva già annunciato il taglio di 65 impieghi a tempo pieno nel settore del traffico combinato e la chiusura di otto terminal, fra cui quelli di Cadenazzo e Lugano.

FFS Cargo unica impresa a presentare offerta

Il finanziamento delle prestazioni di trasporto – 260 milioni di franchi per gli anni dal 2026 al 2029 – ammortizza l’aumento dei prezzi per la clientela. Inoltre, la Confederazione sovvenziona gli investimenti delle FFS nell’automatizzazione e nella digitalizzazione del TCI. FFS Cargo è stata la sola impresa di trasporto ferroviario a presentare un’offerta, si precisa nelle nota.

“In questo modo, le FFS potranno continuare a proporre all’economia svizzera un’offerta capillare su una rete di trasporti ferroviari rispettosa del clima”, commenta nella nota Alexander Muhm, membro della Direzione del Gruppo FFS e responsabile Traffico merci. Senza il TCI, ogni anno si registrerebbe fino a un milione di corse in autocarro in più sulle autostrade nazionali, già fortemente congestionate.