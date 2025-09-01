The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
FFS ampliano offerta per il trasporto di biciclette sui treni

Le FFS intendono ampliare ulteriormente l'offerta di posti per il trasporto di biciclette sui propri treni.

(Keystone-ATS) L’azienda reagisce al forte aumento registrato dall’inizio della pandemia, ha indicato a Keystone-ATS un portavoce confermando una notizia pubblicata dal Tages-Anzeiger e dalle testate ad esso legate.

Attualmente sui convogli sono disponibili da 4 a 40 posti per biciclette. Inoltre nei giorni di punta, tra maggio e ottobre, è possibile offrire spazio alle due ruote anche nello scompartimento logistico dei treni.

Concretamente negli ultimi tempi sono stati installati 5 posti aggiuntivi per biciclette in 16 carrozze Intercity a due piani. Entro la fine del 2027 saranno inoltre creati 375 posti supplementari in 75 carrozze di comando Intercity a un piano. “Stiamo quindi ampliando l’offerta sui nostri treni di 560 posti per biciclette”, ha spiegato l’addetto stampa.

