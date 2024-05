FFS Cargo: risoluzione rapporto di lavoro con membro direzione

1 minuto

(Keystone-ATS) Il rapporto di lavoro con il responsabile delle vendite di FFS Cargo è stato risolto consensualmente con effetto dal 30 aprile, ha comunicato oggi l’ex regia.

Un’indagine condotta dalle Ferrovie federali ha evidenziato diverse violazioni, tra cui la mancata dichiarazione di relazioni di interessi.

Stando al comunicato stampa l’attuale vice, Firat Günes, assumerà con effetto immediato la carica di responsabile delle vendite di FFS Cargo.

Le FFS avevano avviato un’indagine a seguito di un articolo pubblicato in aprile dal “SonntagsBlick” su un conflitto di interessi che coinvolgeva un membro della direzione di FFS Cargo nell’assegnazione di contratti. La persona è stata successivamente sospesa in via cautelare.

“L’indagine, ora conclusa, ha rivelato diverse violazioni in materia di compliance, tra cui la mancata dichiarazione di relazioni di interesse in società terze”, hanno aggiunto le FFS. Tuttavia, secondo l’indagine, il responsabile delle vendite non ha ottenuto alcun vantaggio finanziario personale. Inoltre, non sono stati riscontrati reati penali.

I collaboratori delle Ferrovie federali sono soggetti a rigide regole di compliance basate sul Codice di condotta delle FFS. Le relazioni di interesse vengono verificate annualmente e devono essere dichiarate.