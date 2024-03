FFS sperimentano la locomotiva telecomandata

(Keystone-ATS) FFS sperimentano la locomotiva telecomandata: in febbraio e in marzo le Ferrovie federali hanno effettuato alcuni test con il costruttore ferroviario francese Alstom, che ha sviluppato un sistema per pilotare le motrici da una sala di controllo remota.

Si è verificata la possibilità per i macchinisti di condurre a distanza un treno in avaria verso una zona di sicurezza, spiegano le FFS in un comunicato odierno. Si è trattato di uno dei primi test in Europa condotti in una stazione di smistamento a esercizio in corso e non, come avvenuto finora, su binari distanti dal resto del traffico ferroviario.

In futuro la modalità in questione potrebbe trovare impiego nei lavori di manutenzione delle gallerie o nei cantieri, dove durante la notte sono necessari solo pochi spostamenti brevi e il sistema telecomandato consentirebbe maggiore flessibilità. Possono prospettarsi anche altre applicazioni, come lo spostamento dei treni tra il luogo di ricovero e il binario di partenza. Prima di giungere a queste applicazioni concrete sono però necessari ulteriori passaggi, quali lo sviluppo di sistemi tecnici e l’adeguamento di processi d’esercizio e delle normative a livello europeo.

Non si parla invece di convogli passeggeri che circolano senza macchinista. “Al momento l’impiego di treni viaggiatori a guida autonoma non costituisce una priorità per le FFS”, precisa l’azienda di proprietà della Confederazione.