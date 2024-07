Fiducia consumatori svizzeri migliora, ma resta bassa

(Keystone-ATS) Gli svizzeri continuano a guardare al futuro con una certa apprensione, perlomeno sul fronte economico: pur migliorando leggermente la fiducia dei consumatori rimane a un livello più basso della media degli ultimi due anni.

In giugno l’indicatore generale del clima di fiducia calcolato sulla base di un sondaggio condotto dalla Segreteria di Stato dell’economia (Seco) si è attestato a -36,6 punti, in lieve progressione rispetto a maggio, aprile e marzo, che facevano segnare tutti -38,0. Su base annua si registra un miglioramento di 3,0 punti, per una media 2023-2024 che è di -40,7.

Se si osservano attentamente i componenti dell’indice si scopre peraltro che la fiducia aumenta essenzialmente in relazione all’andamento congiunturale generale del paese, non riguardo alla propria situazione personale. Concretamente il parametro relativo all’attesa evoluzione economica è salito (fra un mese e l’altro) da -21,1 a -18,8. Meno mossi risultano essere i sottoindici della situazione finanziaria negli ultimi mesi (da -57,7 a -56,4) e di quella dei prossimi mesi (da -35,6 a -35,9). Il momento continua inoltre a essere considerato poco favorevole per grandi acquisti (da -37,6 a -35,5). Nettamente inferiore alla media degli ultimi due anni (che è di 14,4) è la sicurezza del posto di lavoro (passata da -27,3 a 27,0).

Il sondaggio sulla fiducia dei consumatori viene effettuato dal 1972, in passato a ritmo trimestrale e ultimamente a cadenza mensile. All’ultimo rilevamento hanno partecipato 2900 persone di almeno 16 anni nelle tre principali regioni linguistiche.