Filippine: almeno 7 morti dopo i due potenti terremoti

Keystone-SDA

I due potenti terremoti di magnitudo 7.4 e 6.9 che hanno colpito nell'arco di poche ore il sud delle Filippine, hanno ucciso almeno sette persone, secondo un bilancio provvisorio, mentre non è ancora stata revocata l'allerta tsunami.

(Keystone-ATS) Tre cercatori d’oro sono rimasti uccisi nel crollo di un pozzo che li ha sepolti in un tunnel nelle montagne a ovest di Manay durante la scossa più forte, ha dichiarato all’agenzia di stampa France-Presse (Afp) Kent Simeon, funzionario dei soccorsi della città di Pantukan. Un minatore è stato estratto vivo e diversi altri sono rimasti feriti nel remoto villaggio di Gumayan, ha detto. “Alcune gallerie sono crollate, ma i minatori sono riusciti a uscire”. Una persona è morta nella città di Mati, sempre nelle Filippine meridionali, nel crollo di un muro, mentre altre due hanno subito infarti fatali, ha detto all’Afp il funzionario comunale per i disastri Charlemagne Bagasol.

Il terremoto più forte ha colpito a circa 20 chilometri dalla città di Manay, nella regione di Mindanao, poco prima delle 10.00 (le 4.00 in Svizzera), secondo il Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs). La scossa di assestamento ha colpito la stessa area quasi dieci ore dopo, accompagnato da uno sciame sismico di minore intensità.