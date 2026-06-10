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Filippine: il bilancio del terremoto sale ad almeno 46 morti

Keystone-SDA

È di almeno 46 morti l'ultimo bilancio del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito due giorni fa il sud delle Filippine, rendono noto oggi le autorità locali.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’agenzia che si occupa della gestione delle catastrofi ha inoltre dichiarato che il numero delle persone disperse è salito da quattro a 17.

Il sisma si è verificato lunedì alle 07.37 (l’01.17 in Svizzera) ed è stato seguito da oltre una decina di scosse di assestamento.

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