Filippine: il bilancio del terremoto sale ad almeno 46 morti
È di almeno 46 morti l'ultimo bilancio del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito due giorni fa il sud delle Filippine, rendono noto oggi le autorità locali.
(Keystone-ATS) L’agenzia che si occupa della gestione delle catastrofi ha inoltre dichiarato che il numero delle persone disperse è salito da quattro a 17.
Il sisma si è verificato lunedì alle 07.37 (l’01.17 in Svizzera) ed è stato seguito da oltre una decina di scosse di assestamento.