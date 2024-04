Il mercato svizzero degli chalet di lusso si sta esaurendo

Le località turistiche come Crans-Montana stanno registrando grandi investimenti. Keystone / Jean-Christophe Bott

Secondo la banca UBS, quest'anno i multimilionari di tutto il mondo potrebbero ottenere i lussuosi chalet alpini in Svizzera a prezzi stracciati.

Matthew Allen

“Ci aspettiamo un leggero calo dei prezzi nel segmento del lusso, con una percentuale a una sola cifra”, afferma UBS nel suo rapporto Luxury Property Focus 2024Collegamento esterno.

Le ragioni sono da ricercare nella flessione dell’economia globale, nell’aumento del valore del franco svizzero rispetto alle altre valute e nell’aumento dei tassi d’interesse ipotecari nazionali, dopo che la Banca nazionale svizzera (BNS) ha aumentato i tassi da -0,25% a un massimo di 1,75% dal 2022.

“Gli immobili pubblicizzati raccolgono meno interesse e i prezzi richiesti sono sempre più contestati dai potenziali acquirenti. Se chi vende ha poco tempo a disposizione, potrebbe essere costretto ad accettare riduzioni di prezzo”, afferma Katharina Hofer, economista immobiliare di UBS.

Negli ultimi anni, in un periodo di tassi d’interesse bassi, le proprietà di alto livello in luoghi idilliaci della Svizzera hanno registrato prezzi più alti. Lo slancio sta però rallentando.

Impatto dei tassi di interesse

Un anno fa, gli esperti del settore immobiliare si vantavano del fatto che la domanda di immobili nel segmento del lusso era ai massimi storici. Alla fine del 2023 i prezzi erano però aumentati solo del 2%, rispetto al 10% del 2022, secondo la ricerca di UBS.

Nel settembre 2022, i tassi d’interesse svizzeri si sono ripresi da un periodo di stasi per entrare in territorio positivo per la prima volta in sette anni. Da allora sono saliti all’1,75% prima di scendere all’1,5% nel mese di marzo di quest’anno.

Sollievo per la popolazione locale

Le crescenti tensioni geopolitiche e le condizioni economiche sempre più incerte in tutto il mondo hanno reso alcuni investitori più cauti, secondo l’agenzia immobiliare di lusso britannica Knight Frank.

Le cattive condizioni economiche hanno smorzato la propensione dei più ricchi a fare grandi investimenti immobiliari. La metà delle persone che hanno risposto al Knight Frank Ski Property ReportCollegamento esterno afferma che la crisi economica ha intaccato il loro entusiasmo per l’acquisto di un nuovo chalet alpino.

Questo potrebbe essere un sollievo per alcune località alpine svizzere, come Pontresina, vicino a St Moritz, che ha visto gli e le abitanti del luogo esclusi dal mercato immobiliare dai ricchi stranieri.

Le leggi che limitano il numero di seconde case costruite dai milionari stanno facendo poco per alleviare il problema, come ha riportato SWI swissinfo.ch il mese scorso. I ricchi proprietari di case stanno semplicemente convertendo gli edifici esistenti in proprietà di lusso, riducendo così l’offerta di alloggi per le persone con un reddito normale.

“Il mini-boom alpino indotto dalla pandemia sta fortunatamente arrivando gradualmente a una battuta d’arresto.” Agenzia immobiliare di lusso Knight Frank

Le località di prestigio di St Moritz, Verbier e Gstaad hanno mantenuto la loro posizione di regioni più ambite dai ricchi acquirenti stranieri di case. Negli ultimi 10 anni, però, altre aree si sono sviluppate come mete di lusso.

Secondo UBS, il cantone di Zugo ha attirato un maggior numero di stranieri facoltosi grazie alle sue generose agevolazioni fiscali. L’area in più rapida crescita nell’ultimo decennio è però stata la località di Andermatt, nel canton Uri, che ha visto investimenti su larga scala in infrastrutture di lusso.

Domanda e offerta

Knight Frank ritiene che la domanda sia ancora sufficiente per tenere il passo con il numero di case di lusso disponibili sul mercato svizzero. “Il mini-boom alpino indotto dalla pandemia sta fortunatamente arrivando gradualmente a una battuta d’arresto. L’offerta limitata mantiene un livello di prezzi basso nella maggior parte dei mercati”.

Ciò significa che c’è ancora molta vitalità nel mercato immobiliare di lusso in Svizzera, nonostante il rallentamento dei prezzi. Secondo UBS, i prezzi sono ancora superiori del 25% rispetto ai livelli pre-Covid.

E se le cattive condizioni economiche hanno reso alcuni investitori più attenti ai prezzi, la minaccia di un’escalation dei conflitti non ha fatto altro che aumentare il fascino della Svizzera neutrale e stabile.

“Guardando al 2024, l’attuale situazione geopolitica, così come le prossime elezioni in oltre 50 Paesi che si terranno quest’anno, stanno creando maggiori livelli di incertezza, il che si sta rivelando vantaggioso per il mercato svizzero in generale”, ha dichiarato a SWI swissinfo.ch Alex Koch de Gooreynd, esperto d’immobili in Svizzera per Knight Frank.

“La clientela sta ora esplorando i cantoni lacustri e alcune località sciistiche aperte tutto l’anno, attratta dall’ambiente stabile e sicuro che la Confederazione è in grado di offrire”.

