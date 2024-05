La Svizzera naviga da sola nel labirinto dell’inflazione

Le varie banche centrali devono scegliere un percorso diverso nel labirinto dell'inflazione. KEYSTONE

Le banche centrali di tutto il mondo tengono in sospeso i tassi di interesse per i risparmiatori e i proprietari di case. La Svizzera ha rotto gli indugi a marzo riducendo i tassi dall'1,75% all'1,5%. Ma prevedere la direzione futura è reso più difficile dal fatto che diversi Paesi si trovano ad affrontare pressioni inflazionistiche interne.

Matthew Allen

Nel 2022 e 2023, l’inflazione è stata trainata da fattori uniformi in molte parti del mondo. In particolare, un enorme aumento dei prezzi dell’energia in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. A ciò si è aggiunta un’ondata di consumi repressi dalla pandemia di Covid-19 e dai problemi logistici globali. La spesa dei consumatori in tutto il mondo è stata ulteriormente alimentata dai tassi di interesse al minimo, vicini allo zero e addirittura negativi in alcuni Paesi.

Ciò ha costretto le banche centrali ad aumentare i saggi per contrastare l’aumento dei prezzi. L’anno in corso si è aperto con l’aspettativa di un raffreddamento dell’inflazione, al di sotto del 2%, che avrebbe ridotto i tassi di interesse in tutto il mondo. Ma la realtà è una situazione frammentata in diverse parti del mondo.

La Svizzera, la Svezia, la Repubblica Ceca e l’Ungheria hanno ridotto i tassi d’interesse quest’anno, insieme alla Cina, che a febbraio ha effettuato un taglio più profondo del previsto per alleggerire l’onere del settore immobiliare in difficoltà del Paese.

A marzo il Giappone ha aumentato i tassi in territorio positivo per la prima volta in 17 anni, in risposta a una serie di aumenti salariali. La Federal Reserve statunitense li ha mantenuti invariati e il 2 maggio si è mostrata meno entusiasta per eventuali tagli a venire rispetto all’inizio dell’anno. Anche la Banca Centrale Europea non ha apportato modifiche, ma sta inviando segnali più positivi su una possibile riduzione in estate.

Gli Stati Uniti, la più grande economia mondiale e con il sistema finanziario dominante, sono di solito in prima linea nel fissare i tassi di interesse. Secondo Stefan Gerlach, capo economista di EFG Bank, questa volta gli altri Paesi sono meno incentivati a seguire semplicemente l’esempio della Federal Reserve.

“Si deve capire – ha dichiarato Gerlach a SWI swissinfo.ch – se l’elevata e ostinata inflazione negli Stati Uniti sia determinata da condizioni globali o locali”. Se i fattori globali, come l’instabilità geopolitica o l’aumento mondiale dei prezzi dei combustibili fossili, sono la causa dell’alta inflazione negli Stati Uniti, ciò avrebbe lo stesso impatto anche sugli altri Paesi. In tal caso, è probabile che altre banche centrali seguano la stessa strada della Federal Reserve.

Ma Gerlach ritiene che l’inflazione statunitense sia dovuta a fattori meramente interni. Ad esempio, la spesa pubblica dilagante degli Stati Uniti, che l’anno scorso ha raggiunto i 6,13 trilioni di dollari (5,56 trilioni di franchi), è in parte responsabile dello stimolo della domanda dei consumatori e dell’inflazione. A ciò si è aggiunto un mercato azionario che alla fine del 2023 ha incrementato i portafogli azionari privati e i fondi pensione dei consumatori.

La rotta svizzera

Come sostiene Gerlach, se la Federal Reserve è costretta a mantenere alti i tassi di interesse negli Stati Uniti soprattutto a causa di condizioni interne, questo potrebbe portare altri Paesi ad adottare politiche monetarie molto diverse.

Il freno alla crescita degli Stati Uniti con tassi d’interesse elevati potrebbe avere l’effetto di frenare le prospettive di altri Paesi, che sono inestricabilmente legati all’economia più potente del mondo. Ciò incoraggerebbe altre banche centrali a ridurre i tassi di interesse per stimolare le loro economie. “La Fed – afferma Gerlach – potrebbe scatenare una duplice dinamica di politica monetaria, che si propagherebbe in direzioni opposte in tutto il mondo”.

La Banca Nazionale Svizzera (BNS) ha tracciato la propria strada, visto che è stata una delle poche banche centrali a ridurre i tassi di interesse quest’anno.

L’inflazione in Svizzera è scesa al di sotto del 2% dal giugno 2023, toccando l’1% nel marzo di quest’anno (vedi grafico). Ma non appena la BNS ha abbassato i tassi di interesse, i prezzi al consumo sono aumentati all’1,4% in aprile su base annua. “Nell’attuale contesto, l’incertezza rimane elevata e nuovi shock possono verificarsi in qualsiasi momento”, ha dichiarato il 26 aprile scorso il presidente della BNS Thomas Jordan.

La banca Raiffeisen Svizzera sottolinea inoltre che l’impatto dell’aumento di dicembre del tasso di riferimento per il mercato svizzero degli affitti sarà evidente solo a metà di quest’anno.

Evitato il peggio

Ma alcuni economisti si aspettano ancora un ulteriore taglio dei tassi svizzeri nel corso dell’anno. La Svizzera è stata risparmiata dalle peggiori conseguenze dell’inflazione grazie all’elevato volume di energia prodotta dalle centrali idroelettriche e nucleari e alla forza del franco svizzero, che mantiene basso il costo delle importazioni.

“Con i prezzi dell’energia di nuovo in calo e l’ulteriore normalizzazione prevista per i prezzi dei servizi a causa della debolezza della domanda interna, permangono le condizioni per un ulteriore taglio del tasso di policy da parte della BNS nel 2024, forse già nella prossima riunione di giugno”. Sono le parole di GianLuigi Mandruzzato, economista di EFG Bank.

Secondo l’Ufficio federale di statistica, parte dell’aumento dell’inflazione di aprile è da attribuire alla prenotazione di alberghi e voli per le vacanze estive.

Anche la LGT Private Bank, con sede in Svizzera, è ottimista sulla possibilità di ridurre i tassi d’interesse in Svizzera al più presto. In una nota agli investitori del 2 maggio, la banca ha scritto che “i rischi di inflazione non sono ancora stati completamente superati, ma si prevede che la BNS ridurrà ulteriormente i tassi di interesse nel corso dell’anno”.

