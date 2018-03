Fine dello sciopero dei taxisti a Zurigo

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 luglio 2005 16.13 15 luglio 2005 - 16:13

Dopo uno sciopero durato cinque giorni, i taxi dell'aeroporto di Zurigo torneranno a circolare (Keystone)

Lo sciopero dei taxisti all'aeroporto di Zurigo si è concluso venerdì con un accordo tra il sindacato e la società dei taxi zurighesi.

Gli autisti hanno rinunciato alla rivendicazione di un salario minimo mensile; in cambio, la società si impegna a stipulare una convenzione collettiva entro la fine dell'anno.

Lo sciopero dei taxisti dell'aeroporto zurighese è terminato venerdì in giornata. Il sindacato Unia e la società IG Airport-Taxi, che raggruppa le diverse compagnie operanti allo scalo di Kloten, hanno infatti raggiunto un compromesso.



Dal canto loro, gli autisti rinunciano alla rivendicazione di un salario minimo di 4'000 franchi al mese. In cambio, IG Airport Taxi si impegna a sottoscrivere una convenzione collettiva di lavoro (CCT) con Unia entro la fine dell'anno.



I negoziati in merito alla futura CCT inizieranno nel mese di settembre, hanno indicato le parti in un comunicato congiunto.

Soluzione transitoria

Fino al termine dell'anno, IG Airport Taxi applicherà le condizioni sancite dalla CCT attualmente in vigore per i taxi della Città di Zurigo, che prevede il pagamento di una 13esima mensilità e un'indennità in caso di malattia o incidente.



Stando al comunicato, la società Unique – che gestisce l'aeroporto di Zurigo – ha rinunciato da parte sua a recidere il contratto che la lega a IG Airport Taxi per la concessione di 130 licenze per taxi.



All'origine del conflitto, infatti, oltre alle condizioni di lavoro, vi era l'aumento della tassa di concessione per i taxisti dell'aeroporto, salita all'inizio di quest'anno da 5'000 a 10'000 franchi. Tale aumento non coincide però con una crescita del numero di viaggiatori.

Soddisfazione delle parti

Sonja Zöchling, portavoce dello scalo, ha espresso soddisfazione per «una soluzione nell'interesse dei passeggeri». Essa ha poi sottolineato come «sono stati recentemente effettuati importanti investimenti per migliorare la qualità delle strutture e di conseguenza l'offerta ai clienti: lo sciopero rischiava di vanificare questi sforzi e rovinare l'immagine di Unique».



«L'accordo raggiunto è un compromesso, che però soddisfa gli autisti. Anche se non è esattamente quello che avevamo chiesto, grazie a questa intesa i taxisti guadagneranno circa l'8-10% in più», ha dichiarato Hans Scheidegger, sindacalista di Unia.



swissinfo e agenzie

Fatti e cifre La IG Airport Taxi è la società che raggruppa le sette imprese di trasporto che operano all'aeroporto di Zurigo.

Ognuno dei 130 taxi deve pagare una concessione di 10'000 franchi all'anno.

All'aeroporto di Zurigo-Kloten sono atterrati nel primo semestre del 2005 132'600 voli, per un totale di 8'465'759 passeggeri. Fine della finestrella

In breve Lunedì, i taxisti avevano incrociato le braccia in seguito alla decisione di IG Airport Taxi di liberalizzare il traffico dei taxi.



Gli autisti riceveranno una 13esima mensilità e un'indennità in caso di malattia o infortunio.



I negoziati in merito alla convenzione collettiva di lavoro si terranno a partire dal mese di settembre. Fine della finestrella

