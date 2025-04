Finma: se ne va la numero due, era stata direttrice ad interim

Keystone-SDA

Partenza eccellente presso la Finma: Birgit Rutishauser, supplente del direttore Stefan Walter - entrato in carica un anno fa - e responsabile della divisione assicurazioni, lascia dopo nove anni l'autorità di vigilanza dei mercati finanziari.

(Keystone-ATS) Parte per affrontare non meglio precisate nuove sfide professionali. L’ultimo giorno di lavoro sarà il 30 aprile, ha indicato oggi l’organismo.

Il nome di Rutishauser era noto anche al grande pubblico perché la funzionaria aver assunto la direzione ad interim della Finma alla fine di settembre 2023, dopo che l’allora numero uno Urban Angehrn aveva rassegnato le dimissioni per motivi di salute. La nomina del successore – nella persona di Stefan Walter, un tedesco proveniente dalla Banca centrale europea (Bce) – era stata annunciata nel gennaio 2024 ed era diventata effettiva il primo di aprile dello stesso anno.

“Anche in questa occasione desidero esprimere a Birgit Rutishauser la mia profonda gratitudine per i sei mesi in cui ha rivestito il ruolo di direttrice ad interim della Finma, che ha condotto in modo molto efficace in un periodo impegnativo per la nostra autorità”, afferma la presidente del consiglio di amministrazione Marlene Amstad, citata in un comunicato. “Il suo lavoro ha ottenuto un notevole apprezzamento sia all’interno che all’esterno della Finma”.

Le fa eco il direttore Stefan Walter: “È stata molto apprezzata come membro della direzione e, in questo periodo, ha plasmato in misura considerevole l’ulteriore sviluppo della regolamentazione e della vigilanza in ambito assicurativo”, dice il dirigente, a sua volta citato nella nota. “Accogliamo con profondo rammarico la sua decisione di lasciare la Finma e le esprimiamo i nostri migliori auguri per il futuro”.

Sempre oggi la Finma ha inoltre annunciato un riassetto organizzativo che prevede la creazione di una nuova divisione trasversale per la “competenza integrata del rischio” e l’accorpamento delle divisioni Mercati e Asset Management. Concretamente la nuova entità centralizza alcuni temi considerati trasversali, come liquidità, test sul capitale e stress test, rischi di credito, riciclaggio di denaro e finanza sostenibile.