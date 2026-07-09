The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Finma a banche, “servono altre misure contro computer quantistici”

Keystone-SDA

La Finma chiede alle banche di fare di più per affrontare il rischio determinato dai potenti computer quantistici, che potrebbero violare gli attuali sistemi crittografici, mettendo a rischio comunicazioni, dati dei clienti e transazioni finanziarie.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Nell’ambito di un sondaggio condotto fra novembre 2025 e gennaio 2026 presso 60 istituti finanziari è emerso che le le aziende sono consapevoli del rischio derivante dai computer quantistici, scrivono i funzionari bernesi in un comunicato odierno. Generalmente manca però una chiara tabella di marcia e una pianificazione sufficientemente previdente per la migrazione a una crittografia sicura.

“La Finma constata una necessità di intervento nella gestione dei rischi presso numerosi istituti”, si legge nella nota. In una comunicazione agli interessati l’autorità di vigilanza ha indicato diverse misure per mitigare i rischi.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR