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Florentino Pérez rieletto presidente del Real Madrid fino al 2030

Keystone-SDA

Il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, sfidato alle elezioni per la prima volta dal 2009 dall'imprenditore Enrique Riquelme, è stato rieletto per l'ottavo mandato alla guida del club, carica che ricoprirà fino al 2030. Lo riporta l'Afp.

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(Keystone-ATS) “Abbiamo vinto in tutte le fasce demografiche degli elettori, ovvero in tutte le fasce d’età, e abbiamo ottenuto il secondo miglior risultato della storia”, ha dichiarato Pérez, 79 anni, che aveva ricevuto le congratulazioni del suo rivale pochi secondi prima dell’annuncio ufficiale dei risultati.

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