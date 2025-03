Florida: ladro ingoia orecchini da 770 mila dollari

Keystone-SDA

La polizia della Florida ha recuperato dopo più di 10 giorni due paia di orecchini del valore complessivo di 769'500 dollari (circa 680'000 franchi) che un ladro aveva rubato il mese scorso in una gioielleria di Orlando ed aveva ingoiato poco prima della sua cattura.

(Keystone-ATS) Il 32enne Jaythan Gilder, riporta la Bbc, aveva ingoiato gli orecchini di diamanti Tiffany quando è stato preso in custodia il 26 febbraio scorso. Ricoverato in ospedale, l’uomo è stato monitorato dai detective “più di una decina di giorni” prima che gli orecchini venissero espulsi dal suo sistema, secondo il dipartimento di polizia di Orlando.

Gilder si era spacciato per l’assistente di un noto giocatore di basket in un negozio Tiffany lo stesso 26 febbraio per avere accesso a una sala vip, dove un commesso gli aveva mostrato “gioielli di alta qualità”, ha riferito la polizia.

L’uomo ha poi distratto i dipendenti del negozio ed è scappato con gli orecchini e un anello di diamanti del valore di 587’000 dollari, che ha poi gettato a terra durante la fuga. Quando gli agenti lo hanno raggiunto, lo hanno visto “inghiottire diversi oggetti che si ritiene fossero gli orecchini rubati”, ha proseguito la polizia.

In prigione, Gilder avrebbe chiesto al personale: “Sarò accusato di ciò che ho nello stomaco?”: da allora, Tiffany ha pulito gli orecchini, sottolinea la Bbc.