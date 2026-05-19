Florida si prepara a ondata record di alghe, perdite fino a 10 mia

Keystone-SDA

Il sud della Florida rischia di andare incontro ad una ondata record di alghe. Gli scienziati avvertono che la stagione 2026 potrebbe diventare una delle peggiori mai viste sulle coste per il sargasso.

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(Keystone-ATS) Le enormi masse di alghe brune che invadono le spiagge sono arrivate in anticipo e preoccupano residenti, turisti e operatori del settore.

Quando si accumula sulla costa, il sargasso produce un odore cattivo, soffoca le spiagge, danneggia il turismo e costa milioni di dollari in operazioni di pulizia. Secondo alcune stime citate dal Miami Herald, l’impatto economico complessivo potrebbe arrivare fino a 10 miliardi di dollari.

Chuanmin Hu dell’Università della Florida meridionale, pioniere nello sviluppo del tracciamento satellitare del sargasso, ha spiegato che il mese di gennaio ha fatto registrare un record assoluto per il periodo. Le fioriture delle alghe stanno comparendo con maggiore anticipo e in dimensioni più vaste, e molti ricercatori prevedono che questa tendenza sia destinata a proseguire.