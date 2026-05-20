Flotilla: attivisti cominciano ad arrivare a Ashdod su navi IDF

Keystone-SDA

I partecipanti della Flotilla diretta a Gaza fermati ieri sera dalla Marina militare israeliana al largo delle coste di Cipro - tra cui anche alcuni cittadini svizzeri - stanno iniziando ad arrivare al porto di Ashdod.

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(Keystone-ATS) Lo conferma all’ANSA il portavoce di Adalah, l’organizzazione non governativa che assiste legalmente in Israele i partecipanti della missione e che ha iniziato a incontrare alcuni dei partecipanti fermati. “Il team legale di Adalah contesterà la legalità di queste detenzioni e chiederà l’immediato rilascio di tutti i partecipanti alla flottiglia”, ha affermato Adalah in una nota.

Il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir ha visitato il porto di Ashdod e, come diffuso sui suoi canali social sotto il titolo “Ecco come accogliamo i sostenitori del terrorismo”, deride gli attivisti mentre camminano tra centinaia di detenuti, ammanettati e bendati in ginocchio e esulta: ”Benvenuti in Israele, siamo i padroni di casa” e ”Il popolo d’Israele vive”. In un altro filmato si vede un attivista che grida “Free Palestine” mentre viene sbattuto a terra da un agente.

Gli attivisti della Flottilla, scrive “Haaretz”, vengono legati e trascinati nel porto israeliano di Ashdod e nel video, mentre viene trasmessa dagli altoparlanti “Hatikva”, l’inno israeliano, si vedono agenti di polizia mascherati che spingono a terra gli attivisti della flottiglia, costringendoli a mettersi a quattro zampe e trascinandoli sul pavimento. Gli attivisti sono allineati all’interno di un magazzino, costretti a inginocchiarsi con la faccia a terra e le mani legate dietro la schiena con delle fascette.

“Sono arrivati con grande orgoglio, grandi eroi, e guardate come sono ora: niente eroi o altro, sono sostenitori del terrorismo. Chiedo a Netanyahu (il premier israeliano, ndr) di consegnarmeli a lungo, li mettiamo nelle carceri dei terroristi”, ha detto Ben-Gvir in un altro video diffuso durante la visita al porto di Ashdod.

Ieri sera il il ministero degli esteri israeliano ha affermato in una nota che “un’altra flottiglia di propaganda è giunta al termine: tutti i 430 attivisti sono stati trasferiti su navi israeliane e sono in viaggio verso Israele, dove potranno incontrare i loro rappresentanti consolari”.

“Ancora una volta, questa flottiglia si è rivelata nient’altro che una trovata pubblicitaria al servizio di Hamas. Israele continuerà ad agire nel pieno rispetto del diritto internazionale e non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza”, aggiungeva la nota.

Da parte sua la Global Sumud Flotilla ha scritto nella notte su Telegram che “per la seconda volta in tre settimane, il più morale degli eserciti ha rapito i nostri compagni dalle acque internazionali. Per protestare contro il loro rapimento illegale e in segno di solidarietà con gli oltre 9’500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane, almeno 87 partecipanti hanno iniziato uno sciopero della fame”. “Chiediamo il rilascio di tutti gli ostaggi del regime israeliano – aggiungeva – Chiedete al vostro governo di condannare questo atto di pirateria”.

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha chiesto a Israele di rispettare i diritti dei partecipanti, pur precisando di aver precedentemente avvertito i cittadini svizzeri dei rischi e che chi ha deciso di partire ha agito sotto la propria responsabilità.

Questa è la terza iniziativa in un anno per forzare il blocco israeliano su Gaza, territorio che soffre di gravi penurie dall’inizio della guerra nell’ottobre 2023.